Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski hocası Dick Advocaat Irak ile anlaştı
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Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski hocası Dick Advocaat Irak ile anlaştı

Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski hocası Dick Advocaat Irak ile anlaştı
BBC - Haberler | Dünya

74 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı 35 yıl aradan sonra Irak'ı Dünya Kupası'na taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın Eski Teknik Direktörü Dick Advocaat, kısa süren emeklilik yaşamının ardından Irak Milli Takımı ile yeniden aktif futbola döndü.

Hollandalı teknik adam, Irak Milli Takımı'nı, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finallerine hazırlayacak.

Son olarak Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord'u çalıştıran deneyimli teknik direktör, artık emekliye ayrıldığını belirterek, profesyonel futbol yaşamına nokta koymuştu.

"Biraz tenis, biraz golf oynayarak emekliliğe alışmaya çalışacağını" söyleyen 74 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının emekliliği kısa sürdü.

Slovenyalı çalıştırıcı Sloven Strashko Kataniç ile yollarını ayıran Irak Futbol Federasyonu, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finallerine kadar milli takımın başına geçmesi konusunda Dick Advocaat ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Advocaat, dünya sıralamasında 68. sırada bulunan Irak Milli Takımı'nı, 35 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası finallerine taşımaya çalışacak.

Advocaat'ın yardımcılığını yine sağ kolu, Cor Pot yapacak. Advocaat'ın ne kadar ücret alacağı açıklanmadı.

Irak Milli Futbol Takımı, Eylül ayından itibaren Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Suriye ve Lübnan'ın yer aldığı grupta, Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek.

Daha önce üç kez Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat, Güney Kore, BAE, Belçika, Rusya ve Sırbistan milli takımlarını da çalıştırmıştı. Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nı 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale taşımıştı.

Türkiye Süper Ligi'nde 2016 - 2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Rusya'nın Zenit takımıyla da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

BBC
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