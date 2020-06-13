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Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi

Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi
13.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:48


Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Takımlar otobüsten indikleri sırada ateş ölçümleri yapılırken, oyuncular daha sonra soyunma odalarına geçti.

Kaynak: DHA

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