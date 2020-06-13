Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.



Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi



Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

Takımlar otobüsten indikleri sırada ateş ölçümleri yapılırken, oyuncular daha sonra soyunma odalarına geçti. Kaynak: DHA