Fenerbahçe ve Haluk Levent Neslican Tay'ı unutmadı

22.09.2019 09:00

Üç kez kanseri yendikten sonra bu hastalığa dördüncü kez yakalanan ancak geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla diğer kanser hastalarına umut olan genç Neslican'ı ölümünden sonra Fenerbahçe Futbol Takımı ve ünlü ses sanatçısı Haluk Levent unutmadı.



Sarı Lacivertli ekip Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ederken maç öncesinde Fenerbahçeli olduğu bilinen Neslican'a "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartıyla veda etti. Şükrü Saraçoğlu tribünlerinde "Neslican ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratları yükselirken, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin… mekanın cennet olsun Neslican" yazılı bir pankart açıldı. Euronews.com'da Görüntüle