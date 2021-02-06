Fenerbahçe ve Galatasaray takım otobüslerinin 10 dakika sonra stada girişlerini CANLI yayınlamayı planlamaktayız
06.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:12
Abonelerimizin dikkatine !..Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım otobüslerinin stada gelişlerini CANLI olarak vermeyi planlamaktayız. Tahmini 17.20-17.30 sularında yayınlarımız gerçekleşecek.
Abonelerimizin dikkatine !..
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım otobüslerinin stada gelişlerini CANLI olarak vermeyi planlamaktayız. Tahmini 17.20-17.30 sularında yayınlarımız gerçekleşecek.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı