Fenerbahçe ve Galatasaray takım otobüslerinin 10 dakika sonra stada girişlerini CANLI yayınlamayı planlamaktayız
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Fenerbahçe ve Galatasaray takım otobüslerinin 10 dakika sonra stada girişlerini CANLI yayınlamayı planlamaktayız

06.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:12
Fenerbahçe ve Galatasaray takım otobüslerinin 10 dakika sonra stada girişlerini CANLI yayınlamayı planlamaktayız

Abonelerimizin dikkatine !..Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım otobüslerinin stada gelişlerini CANLI olarak vermeyi planlamaktayız. Tahmini 17.20-17.30 sularında yayınlarımız gerçekleşecek.

Abonelerimizin dikkatine !..

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım otobüslerinin stada gelişlerini CANLI olarak vermeyi planlamaktayız. Tahmini 17.20-17.30 sularında yayınlarımız gerçekleşecek.

Bilgilerinize sunarız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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