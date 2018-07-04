Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstediği Yıldızlar, Dünya Kupasında Şov Yaptı

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde talihsiz günler geçiriyor. Her iki takımın da gündemine aldığı isimler, Dünya Kupasında attıkları gollerle değerlerini yükselterek transferi zora soktu.

Gomis'in yanına alternatif arayan Galatasaray'ın ilk hedef olarak belirlediği Ahmed Musa, Nijerya'nın İzlanda'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının iki golüne birden imza atmıştı.

Sarı-kırmızılılar'ın son olarak listesine giren Belçikalı Nacer Chadli de Belçika'nın son 16 turunda Japonya'yı 3-2 devirdiği maçın 90+4. dakikasında takımına turu getiren golü attı.

YERRY MINA UÇTU

Galatasaray'ın talihsizliğine benzer bir durum da Fenerbahçe'nin başına geldi. Savunmasını güçlendirmek için Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı gündemine alan Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun üstün performansı sonrası adeta şaşkına döndü.

Kolombiya'nın son 16 turunda İngiltere'ye penaltılarla kaybederek Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşmada bir kez daha ağları sarsan Mina, turnuvayı 3 golle tamamlamış oldu.

Tüm gollerini kafayla atan Kolombiyalı stoper, 1966'da 4 gol atan Beckenbauer'in ardından 1974'te 3 gol atan Breitner'le birlikte bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.