Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

16.02.2021 18:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:48
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Çaykur Rizespor'u ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Çaykur Rizespor'u ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUZAFFER YAVUZ'un 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu MICHAL PAZDAN'ın 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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