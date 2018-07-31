Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gözdesi Bernard, Milan'a İmzayı Atıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Bernard, Serie A yolunda.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer piyasasında ismi en çok geçen isimler arasında yer alan Brezilyalı orta sahanın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra bir çok Avrupa kulübüyle anılmıştı.

Son olarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile yaptığı transfer görüşmelerinde ekonomik şartlarda anlaşma sağlayamayan 29 yaşındaki yıldız, Milan kulübü yetkilileriyle görüşmek için dün İtalya'ya gitti.

MILAN'IN HEDEFİ AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK

CAS'ın UEFA'nın verdiği men cezasını kaldırdığı İtalyan devi, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflediği şampiyonluk için Bernard'ı transfer etmeyi planlıyor.