Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma girdi

Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma girdi
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Türk denizcilik tarihinin önemli gemilerinden ve İstanbul'un simge objelerinden biri olarak Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda bulunan Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma alındı.

Türk denizcilik tarihinin önemli gemilerinden ve İstanbul'un simge objelerinden biri olarak Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda bulunan Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma alındı.

Rahmi M. Koç Müzesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Fenerbahçe Vapuru, 10 yıl aradan sonra bakıma girdi. Fenerbahçe Vapuru, 28 Haziran'da bir tekne yardımıyla haliç tersanesine getirildi.

Fenerbahçe Vapuru'nun bakım ve onarım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Tersanesi'nde yaptırılıyor.

Vapur, havuza alınarak ihtiyaçları belirlendikten sonra su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Vapuru, tüm işlemleri tamamlandıktan sonra Rahmi M. Koç Müzesi'nde yeniden gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

Havlayan köpekten korkup yola atlayınca hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı
Havlayan köpekten korkup yola atlayınca hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı
JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR
JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:28:58. #1.15#

title