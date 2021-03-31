Erdinç Sözer, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü oldu
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Erdinç Sözer, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erdinç Sözer, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini açıkladı.

Fenerbehçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörü belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu'nun yardımcılığını Erdinç Sözer yapacak. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız." - İSTANBUL

Erdinç Sözer, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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