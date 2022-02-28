Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi - Haberler

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Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırırken, üst üste 12. deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak 6 ay önce Süper Lig'de deplasmanda Altay müsabakasında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından deplasmanda oynanan 12 maçın hepsinde kalesinde 18 defa gole engel olamadı.

(Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haberler

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