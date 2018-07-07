Fenerbahçe Ürün Satışında Rekora Doymuyor

Kulübün yüksek giderlerini dengeleme yolunda önemli bir gelir kalemi olarak öne çıkan Fenerium'un Fenerbahçe kasasına sağladığı girdi de büyük oranda arttı. Genelde haziran aylarında düşen ürün satışı, ancak yeni formalar çıkınca yükselirken, Ali Koç'un seçilmesinden sonra geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artış gösterdi.

Şu anki aylık cirosu 10 milyon TL olan Fenerium'un bu gelirinin 19 Temmuz'da yeni formaların satışa çıkmasıyla katlanması bekleniyor. Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı çağrı ile eski formalardan bile 50 bin adet satıldı.

BİR HAFTADA 5 BİN ADET SİPARİŞ BİTTİ

Yine Koç'un giydiği tişörtler de ilgi çekici satış rakamlarına ulaştı. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu tişörtler sadece stadın altındaki mağazada ve internete konuldu ancak yine de bir haftada 5 bin adetlik sipariş bitti.

Bu tişörtlerin sarı renkleri ve çocuk bedenleri de üretilerek önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında satılacak. Ayrıca yine Koç'un taktığı "Tam zamanı şimdi" yazılı bileklikler de yoğun ilgi gördü. 10 bin adet yaptırılan bileklikler 2 günde 4 bin adet sattı.