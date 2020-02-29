Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı
Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.
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Kaynak: DHA