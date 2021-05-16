Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek?
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Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek?

Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek?
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Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? sorusunun yanıtı Ligi üçüncü bitiren Fenerbahçe hakkında araştırılan konular arasında yer aldı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasına Kayserispor deplasmanında giren Fenerbahçe, rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 84 puanlı şampiyon Beşiktaş ve 84 puanlı ikinci Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek? sorularının yanıtları araştırıldı.

Süper Lig'in sona ermesiyle beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu. 2020 2021 şampiyonunun belli olduğu maç sonrası UEFA ve Konferans Ligi'ne katılacak takımlar da belli oldu. Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi? Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidecek?

Fenerbahçe için Kayseri'de mucize gerçekleşmedi. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi ama bu yetmedi. Fenerbahçe, maçı kazanmayı zor da olsa başardı ama ezeli rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyordu, Beşiktaş ve Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk hedefiyle girilen sezon üçüncü tamamlandı, 7 yıllık hasret dinmedi.

FENERBAHÇE UEFA'YA GİDECEK Mİ?

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

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