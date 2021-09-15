Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? FB, GS UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçları ne zaman?

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray ilk grup maçlarını oynayacak. Maçların ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

Fenerbahçe'nin rakipleri (D GRUBU): Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem