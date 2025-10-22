Haberler

Fenerbahçe UEFA maçı bugün mü yarın mı?

Fenerbahçe UEFA maçı bugün mü yarın mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Stuttgart ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Taraftarlar, "Fenerbahçe UEFA maçı bugün mü, yarın mı?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor.

Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Son maçında Nice'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu kez sahasında Stuttgart karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler, büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın hangi gün oynanacağını ve başlama saatini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşma, TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe–Stuttgart maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde izlemek mümkün. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Fenerbahçe UEFA maçı bugün mü yarın mı?

İÇTİMAİ TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı bir diğer platform olan İçtimai TV üzerinden de takip edebilirsiniz. Kanal, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapıyor ve Türksat uydusu ile internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki kritik UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Heyecanla beklenen mücadele yarın saat 19:45'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

