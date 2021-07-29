Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?
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Beşiktaş'ın Türkiye Kupasını kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, futbol severler tarafından en çok merak edilen konu ise temsilcimizin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Play Off maçlarının tarihi oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Vitor Pereira ile yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve bir dizi hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Play Off karşılaşmalarının tarihleri Türk futbol severler tarafından merak edilmekte. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda oynayacağı iki mücadele ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'ndan katılacak olan Fenerbahçe, Play Off turu maçlarını 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turunu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı lacivertli takımın kesinleşen 3 muhtemel rakibi Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk oldu. Avusturya ve Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirecek takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasına girecek. Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz, Rakip Wien ya da LASK Linz'in 3. olma şansı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda elenecek 6 takım ve Avrupa Ligi 3. turunu geçen 8 takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden olacak.

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