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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlikle veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlikle veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında ağırladığı Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak veda etti.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında ağırladığı Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 29. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 42. dakikada Mergim Berisha'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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