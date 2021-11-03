Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: