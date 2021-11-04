Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde puanı kaç, kaçıncı sırada? FB D grubunda kaç puanda? FB gruptan çıkma ihtimalİ nedir, olasılıkları ne?

Yeni bir analiz yazımızla karşınızdayız. Haberler.com olarak sizlere Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gruptan çıkma olasılıklarını paylaşacağız. Galatasaray şuanda grupta 1. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda yer alıyor? Fenerbahçe gruptan çıkar mı, kaçıncı çıkar? İşte tüm olasılıklar...

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe grupta 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.

D Grubu puan durumu:

Eintracht Frankfurt : 7 puanda

Olympiakos : 6 puanda

Fenerbahçe : 2 puanda

Royal Antwerp : 1 puanda

FENERBAHÇE BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Fenerbahçe, Royal Antwerp ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 5 puana çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI NEDİR?

Fenerbahçe grupta 2 puanla 3. sırada. Bugünkü maçı eğer FB kazanırsa gruptan çıkmak için şansını son maçlara taşıyacak. Şimdi sizlere tüm olasılıkları ve ihtimalleri yazalım:

- Eğer FB bugünkü maçı kazanırsa 5 puanla 3. sırada olacak, fakat 2. ile arasındaki farkı kapatacak. Şöyle ki Eğer Olympiakos bugün yenilirse ve FB yenerse bu durumda 2. ve 3. sıradaki takımlar arasındaki fark 1 puan olmuş olacak. Bu da Fenerbahçe'nin gruptan çıkmak için şansını son haftalara taşıyacak.

- Eğer bugün FB yenilirse büyük ihtimalle gruptan çıkmak imkansıza yakın olacak. Çünkü geriye 2 maç kalmış oluyor. Bu bakımdan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün kesinlikle 3 puan alması gerekiyor.

- Eğer FB bugün berabere kalırsa 3 puanda olacak ve 3. sırada kalacak. Son 2 hafta kala yine gruptan çıkma şansı düşük olacak fakat imkansız değil. Şöyle ki eğer Olympiakos bugün yenilirse ve FB berabere kalsa bile son 2 haftada biz Olympiakos'u yenersek puanımızı eşitlemiş olacağız. Yani yine de gruptan çıkma olasılığımız olacak.

- Kısacası gruptan çıkmak için bugün en kötü beraberlik almamız gerekiyor. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

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