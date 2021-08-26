Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Bolt ArenaHAKEMLER: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan PozorHJK HELSİNKİ: Tannander- Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (Dk. 46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk.

STAT: Bolt Arena

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor

HJK HELSİNKİ: Tannander- Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (Dk. 46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Tisserand, Luiz Gustavo, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)GOLLER: Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki) - Dk. 11, Dk. 14 ve Dk. 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Hostikka, Peltola (HJK Helsinki) - Arda Güler (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 11, 14 ve 52'nci dakikalarda Valencia, 90+2'nci dakikada Fatih Şanlıtürk ve 90+4'üncü dakikada Peltola kendi kalesine kaydetti. Helsinki'nin mücadeleki golleri ise 27'nci dakikada Roope Riski ve 88'inci dakikada Riku Riski'den geldi. Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.


- İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Özçivit Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Erol Bulut Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:35:58. #1.16#

title