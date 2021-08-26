Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

STAT: Bolt ArenaHAKEMLER: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan PozorHJK HELSİNKİ: Tannander- Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (Dk. 46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk.

STAT: Bolt Arena

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor

HJK HELSİNKİ: Tannander- Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (Dk. 46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Tisserand, Luiz Gustavo, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)GOLLER: Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki) - Dk. 11, Dk. 14 ve Dk. 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Hostikka, Peltola (HJK Helsinki) - Arda Güler (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 11, 14 ve 52'nci dakikalarda Valencia, 90+2'nci dakikada Fatih Şanlıtürk ve 90+4'üncü dakikada Peltola kendi kalesine kaydetti. Helsinki'nin mücadeleki golleri ise 27'nci dakikada Roope Riski ve 88'inci dakikada Riku Riski'den geldi. Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı