Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri!

Son dakika! Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Galatasaray Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. F.Bahçe ise biraz daha basit takımları çekti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri! Fenerbahçe rakibi kim oldu?