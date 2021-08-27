Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri!
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri!
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Son dakika! Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Galatasaray Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. F.Bahçe ise biraz daha basit takımları çekti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA rakipleri! Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe rakibi kim oldu? sorularının yanıtı rakiplerin belli olmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

FİNAL İSPANYA'DA

Son olarak Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

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