FENERBAHÇE TUTKUNU DOWN SENDROMLU EREN'E SÜRPRİZ ZİYARET

Down sendromlu Eren Karalı'nın en büyük tutkusu sarı-lacivert renkler ve rap müzik-Eren'e 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Enner Valencia sürpriz yaptı-En mutlu günlerinden birini yaşayan Eren hep rap söyledi hem de hayranı olduğu futbolcu ile...

Down sendromlu Eren Karalı'nın en büyük tutkusu sarı-lacivert renkler ve rap müzik

-Eren'e 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Enner Valencia sürpriz yaptı

-En mutlu günlerinden birini yaşayan Eren hep rap söyledi hem de hayranı olduğu futbolcu ile bol bol sohbet etti

İlknur SARGUT-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- DOWN sendromlu Eren Karalı, çocukluğundan bu yana rap müzikle ilgileniyor. Kendi bestelerini yapan Eren'in en büyük hayali ise hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ile tanışmaktı. Eren'in hayali 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi gerçek oldu. Valencia ile tanışan genç hem şampiyonluk sözü aldı hem ünlü futbolcunun 13 numaralı formasının sahibi oldu.

Gebze'de yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Eren Karalı, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Eren, hobi olarak da rap müzikle ilgileniyor. Kendi bestelerini yapan Eren, aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Ünlü Ekvatorlu futbolcu Enner Valencia'nın hayranı olan Eren, golcü futbolcunun 13 numaralı formasının da sahibi oldu. Hobi olarak çocukluğundan bu yana müzikle ilgilendiğini söyleyen Eren Karalı, "Kendi yaptığım müziklerimi çok seviyorum. Bunu yapabilmek için bir şeyler öğrendim. Sadece gücümden yararlanarak tüm insanlar için şarkılarımı yazıyorum. Rap müziği çok seviyorum. Ben müziği severim, ritimde oynarım. Kendim de ritimli müzik söylüyorum. Söylediğim rap şarkıları da kendim yazıyorum. Düşünce ve duygularımı şarkılarla aktarıyorum. Türkçe rap yapıyorum bu nedenle yeni şeyler öğrendim" dedi.

"RAP MÜZİK YAPMAKTAKİ HEDEFİM ÖZGÜRLÜK"

Ceza, Sagopa Kajmer gibi rap müzik sanatçılarını sevdiğini belirten Karalı, "Onların parçalarını dinledim. Onlar gibi yazmasını öğreniyorum. O duyguları ve anlamlı sözleri onlardan öğrendim. Sözlerimle özgürlüğü savunuyorum. Müzik benim için 'özgürlük' demek. Rap müzikle kendimi anlatıyorum. Hayatımı kalemle yazıyorum. Aklıma gelenleri, düşüncelerimi bu sayede anlatıyorum. Hedefim ne derseniz? Hedefim özgürlük. Tek isteğim ise biz de bir bireyiz ve engelli bireylere destek olunması. Herkes için rap müzik yapacağım, dinleneceğim, babaların babası Eren Baba olacağım. Şarkılarım ise topluma hitap edecek" diye konuştu.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCUDAN EREN'E DERBİ GALİBİYETİ SÖZÜ

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren ile bir araya gelen Fenerbahçeli ünlü futbolcu Enner Valencia ise yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Eren'e galibiyet sözü verdi. İnşallah bu sene şampiyonuz diyen Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu. Ama biz kendimize inanıyoruz, bu maçı kazanacağız. Maça odaklandık bu maçı kazanacağız. Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Çok kulüpte oynadım, ama Allah'a teşekkür ederim burada yani Fenerbahçedeyim. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Eren ile bir arada olduğum için çok mutluyum. Eşimle beraber Eren'in yanındayız. Güzel duygular besliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EREN BENİM FAVORİM"

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ise Eren'in başarılarını şu sözlerle anlattı:

"Eren down sendromlu bir birey, artık ona bir birey diyoruz, bir meslek sahibi ama bunun yanında hobileri olan bir çocuk. Bu tür çocukları teşvik etmek amacıyla bizim federasyonumuz çok büyük işlere imza attı. 2017'de kurulduk, 2017'den beri 36 ülkeyle çalışıyoruz, 56 tane temsilciliğimiz var, 12 dernek üyemiz. Bu alanda en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Eren de bizimle tanıştığında farklı yetenekleri olan bir çocuktu. Ancak rap müziğinin üzerine gitti ve onda büyük bir başarı gördüm. Bu tür çocukları eğitmek amacıyla federasyonda çalışmalar yaptık. Bu çocukların sanata karşı eğilimleri var. Sanatla ilgili her tür alanda başarılılar. Eren benin favorimdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı