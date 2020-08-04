Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle... Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir"

Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" - İSTANBUL Kaynak: İHA