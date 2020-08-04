Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle...
Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir"
04.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:04
Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" - İSTANBUL
Kaynak: İHA