Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası...
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz