Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası...

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası...
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 'Gülücük'! Herkes paylaşımını konuşuyor
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:45:44. #1.15#

title