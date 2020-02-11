Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı"
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Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı"

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.

11.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:00
Fenerbahçe:

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.

Ziraat Çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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