Fenerbahçe tribünleri simsiyah!

24.08.2019 21:32

Fenerbahçe deplasman tribünü Medipol Başakşehir maçında, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için siyaha bürüdü. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ise üzerinde Emine Bulut yazan siyah tişörtlerle çıktı.



Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar Emine Bulut'u unutmadı. Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.



Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde 'Emine Bulut' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA