Fenerbahçe tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' öldürüldü

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti



İSTANBUL - Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olay, Güngören Posta Caddesi üzerinde bir kahvehane önünde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altunkaynak Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada arkasından gelen şüpheli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çok sayıda kurşunun çevredeki iş yerlerine isabet ederken, Altunkaynak kendisine isabet eden kurşunların ardından yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altunkaynak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunkaynak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı elindeki silahıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren şüpheli kişinin aramaları sürerken görgü tanıkları, Altunkaynak'ı öldürdüğü öne sürülen şahsın kaçtığı sokak içerisinde bir araca binerek olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

"16- 17 el ateş edildi"

Görgü Tanığı Mustafa Göl, "Maç çıkışı elinde çay bardağıyla aşağıya doğru yürüyordu, arkadan biri geldi mermileri saydırmaya başladı kardeşimize. Oda buraya düşüyor. Yapan elemanda buradan kaçarak yolun karşına doğru kaçıp gidiyor. Genç 25 yaşlarında bir çocuktu. 16- 17 tane kurşun attılar" dedi.

Fenerbahçe tribünün liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak namı değer Dadaş Mehmet'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Göngören Kuyulu Cami'nden kaldırılacağı öğrenildi.