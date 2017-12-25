Fenerbahçe Tribün Lideri Son Yolculuğuna Uğurlandı





Güngören'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.



Güngören'de önceki akşam Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak'ın cenazesi, Güngören'de bulunan Kuyuluk Camii'ne getirildi. Kalabalık avluya sığmayınca Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi cami dışında kılındı. Cenaze namazı öncesi Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Altunkaynak için dualar edildi. Ardından Mehmet Altunkaynak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Habipler'deki Yayla Mezarlığı'na götürüldü. Altunkaynak'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.







Görüntü Dökümü:



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-Fenerbahçe atkılarıyla sarılı tabuttan görüntü



-Cenaze namazının kılınması



-Mehmet Mehmet Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Mehmet Altunkaynak'ın görüntüsü



-Yapılan dua



-Cenazenin omuzlanması



-Cenaze aracına bindirilmesi



-Altunkaynak'ın fotoğrafları - İstanbul