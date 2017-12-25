Fenerbahçe Tribün Lideri Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftar grubu lideri Mehmet Altunkaynak, son yolculuğa uğurlandı. Fenerbahçe taraftar grubu tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak geçtiğimiz gün Güngören'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Altunkaynak için bugün Güngören Kuyulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Altunkaynak'ın yakınları çok sayıda Fenerbahçe taraftarı ve diğer kulüplerin taraftar grupları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altunkaynak'ın cenazesi Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.



(Volkan Kayalar/İHA)