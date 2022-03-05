Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ültker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Deniz Caner Özaral üstlenecek. Ligde oynadığı son 3 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, bordo-mavili ekibi yenerek seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Yapılan idmanlarda tamamen kazanmaya odaklanan ve bu yönde çalışmalarını gerçekleştiren Fenerbahçe, sezonu en iyi yerde bitirmek için kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu ise Trabzonspor maçında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta görev alamayacak.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Trabzonspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun."