Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemlerin belli olmasının ardından, pazar ve pazartesi günü yapılacak mücadelelerin de hakemleri beli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

6 Mart Pazar:

16.00 Karagümrük - Altay: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

6 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor