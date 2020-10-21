Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

21.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:41
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker24 Ekim Cumartesi: 16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır26 Ekim Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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