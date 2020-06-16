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Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
16.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:14

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti.

Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti.

Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.

Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.

Sol bek yeniden Hasan Ali Kaldırım'ın

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti.

Ekici'nin yerine Zajc

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı.

Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi.

Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

Muric 11'e

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ligde Kayserispor'a karşı riske edilmeyen ve sonradan oyuna dahil edilen Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Muric, Kayserispor maçında 64. dakikada oyuna girmiş ve 87. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile dün fıtık ameliyatı edilen Max Kruse kadroda yer almadı.

Emre Belözoğlu kulübede

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Ligdeki Kayserispor maçında sonradan oyuna girerek maçın dönmesinde önemli rol oynayan 39 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında da ilk 11'de görev almadı.

Kaynak: AA

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