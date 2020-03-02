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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

02.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:59
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Ziraat yarı final ilk maçında yarın 'a konuk olacak , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde 'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16: 30'da Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.


Kaynak: DHA

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