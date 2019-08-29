Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru

29.08.2019 18:08

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istediklerini söyledi.

Dirar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sezona 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, Trabzonspor müsabakasıyla ilgili, "Taraftarımız bizleri bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Takım içinde pozitif bir ruh hali olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Pazar günü iyi bir maç bizleri bekliyor. Trabzonspor maçından önce 6 puan yapmak bizim için önemliydi. Şu anda takım içinde futbol oynamaktan keyif alan bir ortam görüyorum. Herkes pozisyona girmeye çalışıyor. Oynadığımız oyundan zevk almaya çalışıyoruz. İyi bir momentum yakaladık, umarım bu şekilde de devam eder. Lig sonuna kadar elde edebileceğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. Özellikle büyük maçlarda, kendi evimizde oynadığımız maçlarda galibiyetler bizim için çok daha önemli. Bu maçı alarak Kadıköy'ü umarım bayram yerine çeviririz." ifadelerini kullandı.

Dirar, ligin 2. haftasında kendisinin attığı son dakika golüyle 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Maçın son dakikaları yorgun geçiyor. Bir anlamda da riskliydi. Rakip takım kontratak yakalayabilirdi. Benim karakterim bu. Yorgun olsam bile kendimi o anda motive etmeye çalışıyorum. Son dakikalarda da mücadeleye devam ettim ve öyle bir pozisyon yakalayıp gole çevirdim. Benim mantalitem mücadele etmeye devam ediyor. Son dakikalarda konsantrasyon kaybı olabiliyor takımlar için ama biz o maçta fizik olarak oldukça iyiydik. Bence farkı da yaratan bu oldu bizim açımızdan. İdmanlar maçın aynasıdır. Bir futbolcu idmanda da hazır olmalı. O enerjiye sahip olmalı ki maçta da aynı enerjide olsun. Ben idmanda da kaybetmeyi sevmem. İdmanda da bütün enerjimi yansıtmak istiyorum. Bu günlük yaptığınız, konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi. İdman bizim rutinimiz."

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bekte görev yapmaya başlayan 33 yaşındaki futbolcu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. Takımın her zaman emrindeyim. Tabii ki hocanın kararı. Hoca bana hangi pozisyonda oynamamı söylerse o pozisyonda maksimumu göstermek zorundayım. Sol bek oynamak tercihin mi diye sorarsanız tercihim değil ama oynadığım tüm pozisyonlarda maksimumu sergilemek zorundayım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA