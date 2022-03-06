Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oldu. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Mart Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Mart Pazar 2022 günü yani bugün saat 19:00'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

AHMET BOZAN(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

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