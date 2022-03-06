Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Mart Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim?
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2021-2022 sezonu Süper Lig'in 28. haftasındaki maçlar ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Bu hafta oynanacak karşılaşmalardan birisi de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oldu. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor saat kaçta? Maçın hakemleri kimdir? İşte
Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oldu. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Mart Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Mart Pazar 2022 günü yani bugün saat 19:00'da başlayacaktır.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
AHMET BOZAN(Temsilci)
SELİM ARICI(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)