31.08.2019 08:48

Spor Toto Süper Lig 3. haftasında gözler Fenerbahçe - Trabzonspor maçında. Fenerbahçe, taraftar desteğiyle bordo mavilileri yenerek 3. galibiyeti almak istiyor. Trabzonspor ise 22 yıldır galip gelemediğ Kadıköy'de sarı lacivertlileri yenmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek. 1 Eylül Pazar günü oynanacak FB - TS maçı beIN Sports ve beIN Connect üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE, 22 YILDIR TRABZONSPOR'A KADIKÖY'DE YENİLMİYOR!

Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son 7 maçtan altısı berabere bitti. Bir maç ise Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1