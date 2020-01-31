Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haberler » Güncel » Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haber

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

31.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:05
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler