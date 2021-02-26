Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

26.02.2021 18:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:29
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde  teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın 13: 30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-lacivertliler 17: 00'de kalkan uçakla Trabzon'a gidecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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