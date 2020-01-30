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Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

30.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:18
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, idman bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.


Kaynak: DHA
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