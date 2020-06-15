Fenerbahçe, Trabzonspor'a hazır
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
15.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:56
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Kaynak: DHA