Fenerbahçe-Trabzonspor
AA, Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Mert...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
AA / Emre Doğan - Spor