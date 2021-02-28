Fenerbahçe, Trabzon'da moral buldu
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Fenerbahçe, Trabzon'da moral buldu

28.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:26
Fenerbahçe, Trabzon'da moral buldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı.

Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı.

Pelkas, ligdeki 5. golünü attı

Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

Sarı-lacivertli futbolcular maç sonu kenetlendi

Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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