Fenerbahçe Trabzon'da
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Fenerbahçe Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

02.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:15
Fenerbahçe Trabzon'da

Ziraat yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak , Trabzon'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Antalya'da kupa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a geldi. Saat 17.40 sıralarında Trabzon'a inen sarı-lacivertli kafile daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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