Haberler » Spor » Fenerbahçe, Trabzon'da - Spor

Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

31.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:21
Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Trabzon'a geldi.


1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.


Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler