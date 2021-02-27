Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
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Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

27.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:18
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Saat 18.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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