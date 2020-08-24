Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürdü Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA