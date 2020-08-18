Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na geldi
Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
18.08.2020 21:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:48
Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertlileri tesis önünde az sayıda taraftar karşıladı. Oyuncular ise taraftarın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe, çalışmalarını 28 Ağustos tarihine kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA