Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na geldi
- Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na geldi Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
18.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:47
- Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na geldi
DÜZCE - Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertlileri tesis önünde az sayıda taraftar karşıladı. Oyuncular ise taraftarın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe, çalışmalarını 28 Ağustos tarihine kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek.
Kaynak: İHA