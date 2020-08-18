Fenerbahçe, Topuk Yaylası'na geldi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
18.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:47
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sarı lacivertlileri tesis önünde az sayıda taraftar karşıladı. Oyuncular ise taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi. Fenerbahçe, çalışmalarını 28 Ağustos tarihine kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek.
Kaynak: DHA